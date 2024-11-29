Уряд скасував ліцензії на експорт трьох агрокультур та олії

Кабінет міністрів України скасував режим ліцензування експорту зернових, бобових, олійних культур та олії з 1 грудня.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"З 1 грудня запрацює режим експортного забезпечення, який дозволить в автоматичному режимі відстежувати експорт окремих видів агропродукції. Щоб запобігти подвійному контролю з боку держави ми скасовуємо ліцензування експорту відповідних сільськогосподарських товарів", - пояснив заступник міністра економіки Тарас Качка.

За його словами, скасування режиму ліцензування аграрної продукції необхідно для недопущення непорозумінь під час митного оформлення експорту.

Натомість ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі залишається без змін.