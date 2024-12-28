Чинна наглядова рада “Укрзалізниці” працюватиме до обрання нових членів

Кабінет міністрів відновив конкурсний відбір членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця" вперше з 2022 року, однак на час проведення конкурсу члени наглядової ради продовжать виконувати свої обовʼязки.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

29 грудня завершується контракт обраних 29 грудня 2021 року членів наглядової ради "Укрзалізниці". Тоді головою обрали Хафера Гепарда, а його заступником – Сергія Лещенка.

Як повідомляє Мінрозвитку, з метою забезпечення безперервної роботи системи управління АТ "Укрзалізниця", Уряд ухвалив рішення обрати членів наглядової ради строком на шість місяців – на період проведення конкурсу нових членів.

У цей період для збереження керованості компанії на посадах незалежних членів наглядової ради продовжать працювати Анатолій Амелін, Александер Долла та Гепард Хафер. Представниками держави у складі наглядової ради залишаються Олександр Камишін, Сергій Лещенко та Давід Ломджарія.

Разом із цим, держава відновила конкурс на посади членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця", який раніше був скасований на час воєнного стану.

"Запровадження конкурсного відбору дозволить забезпечити прозорість процесу формування наглядової ради "Укрзалізниці".

Відбір за чіткими, зрозумілими та загальнодоступними критеріями знижує ризики корупції та конфлікту інтересів, а відкритий і конкурентний процес підвищує довіру держави, інвесторів та суспільства до діяльності "Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.