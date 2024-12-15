“Укрзалізниця” відправила перший потяг із Києва до Братислави новим маршрутом
АТ "Укрзалізниця" із залізничниками та урядовцями Словаччини відправили у перший рейс новий пересадковий маршрут, що з’єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
В "Укрзалізниці зазначили, що маршрут зʼєднає Київ, Львів та Мукачево із Братиславою та іншими великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад.
- З Києва поїзд №27/28 відправляється о 19:57, прибуває до станції Чоп о 07:50.
- У Чопі пересадка на поїзд словацької залізниці №617/961, який вирушає о 09:59.
Прибуття до Кошице о 13:18, до Братислави – о 19:33.
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- З Братислави поїзд словацької залізниці №617/961 відправляється об 11:27, прибуває до Чопа о 21:41.
- У Чопі пересадка на поїзд №28/27 Укрзалізниці, який вирушає о 22:38 та прибуває до Києва о 10:01.
"Подорож між Києвом та Чопом в нічний час забезпечується спальними вагонами Укрзалізниці, а денний сегмент на маршруті Чоп — Братислава – сидячими вагонами словацької залізниці", – йдеться у повідомленні.
В "Укрзалізниці" зазначили, що пересадка між поїздами узгоджена, а купити два квитки модна одним кліком у застосунку УЗ.
"Залізничне сполучення з Братиславою також відкриває широкий вибір можливостей доїзду до більшості міст Чехії на чолі з Прагою", – додали у компанії.