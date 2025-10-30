Потяг Варшава-Київ матиме технічні труднощі: як доїхати у столицю

Рейс АТ "Укрзалізниці" із Варшави 30 жовтня проходитиме зі змінами — через технічні причини буде додаткова пересадка.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

В компанії розповідають, що руж буде організовано наступним чином:

На станції Варшава-Всходня пасажири мають сісти до будь-якого з трьох додаткових вагонів поїзда Інтерсіті №12010.

Квитки залишаються дійсними, місця можна займати у довільному порядку.

У Любліні пасажири вагонів 1, 2, 3, 5, 6 і 7 пересідають до поїзда "Укрзалізниці" №68/67 Варшава — Київ, який далі прямує до столиці.

Пасажири 4-го вагону продовжують подорож Інтерсіті №12010 до станції Хелм. Там на них чекатиме додатковий вагон №16, причеплений до поїзда №20 Хелм — Київ.

"Ми щиро перепрошуємо за незручності — техніка іноді підкидає сюрпризи, але ми зробили все, щоб ви все одно комфортно та без стресу дісталися додому. І щоб трішки компенсувати ситуацію — на ваш рахунок уже зараховано 1000 "обіймашок", – додали в "Укрзалізниці".

