Україна та Узбекистан обговорили нові можливості співпраці у фармацевтичній галузі

20 жовтня у Ташкенті відбулася зустріч української делегації з головою Агентства з розвитку медичної та фармацевтичної галузі при Міністерстві охорони здоров'я Республіки Узбекистан, першим заступником міністра охорони здоров'я Абдуллою Азізовим. Сторони обговорили обмін досвідом у сфері охорони здоров'я, локалізацію фармацевтичного виробництва та усунення регуляторних бар'єрів для експорту лікарських засобів.

Українська делегація під час робочого візиту до Узбекистану, фото ФРУ

До складу української делегації увійшли заступник міністра охорони здоров'я України Євгеній Гончар, заступник міністра економіки та довкілля України Віталій Петрук, генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов та керівники провідних українських фармацевтичних компаній.

Під час візиту Міністерство охорони здоров'я України та державна установа "Центр безпеки фармацевтичної продукції" при Міністерстві охорони здоров'я Республіки Узбекистан підписали меморандум про взаєморозуміння щодо регуляторного співробітництва у сфері лікарських засобів та медичних виробів. Документ передбачає розвиток співпраці, обмін експертними знаннями та досвідом, зміцнення та удосконалення національних регуляторних систем.

Однією з ключових тем став обмін досвідом щодо розвитку систем охорони здоров'я. Зокрема, сторони обговорили державні програми медичних гарантій, механізми реімбурсації лікарських засобів, госпітальні закупівлі та підходи до забезпечення населення доступними ліками.

Окрему увагу приділили перспективам локалізації виробництва українських лікарських засобів в Узбекистані, залученню інвестицій та трансферу технологій.

Сторони також обговорили питання проведення GMP-інспекцій українських фармацевтичних підприємств з урахуванням безпекової ситуації в Україні. Зокрема, йшлося про можливість застосування дистанційного формату перевірок для забезпечення безперервного постачання українських лікарських засобів до Узбекистану.

"Ми бачимо перспективи для спільних виробництв, інвестицій та технологічного партнерства. Низка українських фармацевтичних компаній уже реалізує свої виробничі проєкти в Узбекистані. Водночас важливо врегулювати питання проведення GMP-інспекцій українських підприємств, які через війну неможливо здійснювати у звичному форматі. Ми вдячні узбецьким колегам за конструктивний діалог і готовність спільно шукати рішення, які дозволять забезпечити безперервний експорт українських ліків", – зазначив Євгеній Гончар, заступник міністра охорони здоров'я України.

У межах візиту українська делегація також відвідала Tashkent Pharma Park – інноваційний фармацевтичний кластер, що розвивається на території 130 гектарів та має об'єднати виробництво, науку, освіту й дослідження. Представники делегації ознайомилися з інфраструктурою комплексу, підходами до залучення інвесторів, а також державними стимулами для розвитку фармацевтичної промисловості, зокрема податковими та митними преференціями.

Візит української делегації до Tashkent Pharma Park, Узбекистан, фото ФРУ

"Узбекистан демонструє цікавий підхід до розвитку фармацевтичної промисловості. Для залучення інвесторів держава розвиває спеціалізовану інфраструктуру, пропонує податкові стимули та створює можливості для співпраці з науковими й освітніми установами. Для України цей досвід особливо цінний у контексті розвитку власної промисловості та залучення інвестицій. Водночас ми зацікавлені в тому, щоб українські компанії могли активніше реалізовувати свої проєкти на ринку Узбекистану", – коментує Віталій Петрук, заступник міністра економіки та довкілля України.

"Успіх на зовнішніх ринках часто залежить від уміння поєднати можливості бізнесу та держави. Навіть потужні компанії не завжди можуть самостійно вирішити питання доступу на іноземні ринки чи усунення регуляторних бар'єрів. Саме тому важлива спільна робота державних інституцій і бізнесу. Таке партнерство відкриває нові можливості для українських виробників і сприяє розвитку економічної співпраці між країнами", – зазначив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

Українська делегація висловила вдячність узбецьким партнерам, зокрема Агентству з розвитку медичної та фармацевтичної галузі при Міністерстві охорони здоров'я Республіки Узбекистан, за теплий прийом, відкритість до діалогу та можливість ознайомитися з досвідом розвитку фармацевтичної промисловості Узбекистану.

За підсумками зустрічей сторони висловили зацікавленість у продовженні співпраці, обміні досвідом та розвитку спільних проєктів у фармацевтичній галузі.