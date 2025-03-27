КМДА заперечує інформацію СБУ про збитки на 60 мільйонів

Департамент соціальної та ветеранської політики заперечує інформацію про збитки у 60 млн грн, завдані столичному бюджету.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

В КМДА зазначили, що жодних підтверджених фактів та судової експертизи, яка б фіксувала збитки, немає.

Раніше СБУ повідомляла, що викрила в КМДА схему привласнення майже 60 млн гривень, які призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим.

"Кримінальне провадження сфабриковане, адже СБУ не має права розслідувати цю справу. Відсутні докази зловживання – в матеріалах слідства немає опису порушених посадових обов’язків, немає навіть самого механізму "заволодіння коштами", – заявив директор Департаменту соціальної та ветеранської політики Руслан Світлий.

У КМДА заявили, що внаслідок цієї ситуації є ризик зриву надання життєво необхідних послуг для тяжкохворих, паліативних пацієнтів і людей із ментальними розладами.

"Департамент соціальної та ветеранської політики ініціюватиме кримінальні провадження щодо причетних до фабрикування цієї справи. Та позиватиметься до тих, хто поширив дезінформацію", – підсумували у КМДА.