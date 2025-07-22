У Києві судитимуть п’ятьох осіб через загибель хлопця на канатній переправі через Дніпро

Прокурори Печерської окружної прокуратури Києва передали до суду справу стосовно п'ятьох осіб, яких звинувачують у порушеннях, що призвели до загибелі 20-річного хлопця на канатній дорозі через Дніпро в липні 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Серед обвинувачених - проєктант атракціону, директор підприємства, яке реалізувало проєкт, експерт, який перевіряв переправу, приватний підприємець, що керував атракціоном, і колишній інженер із технічного нагляду КП "Плесо".

За даними слідства, проєктант припустився серйозних помилок - передбачив використання сталевого каната, непридатного для атракціонів. Саме це стало причиною його обриву 21 липня 2024 року, коли хлопець упав у Дніпро і загинув.

Директор підприємства затвердив технічний проєкт із цією помилкою, експерт не помітив невідповідність каната під час експертизи, а підприємець мав проводити щоденний огляд атракціону.

Їх судитимуть за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвели до смерті людини (ч. 2 ст. 272 КК України).

Відповідатиме й колишній інженер КП "Плесо", який мав здійснювати технічний нагляд. Йому інкримінують службову недбалість із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 367 КК України).

Читайте також: Екстремальний бізнес: як стала можливою трагедія на київському атракціоні

Нагадаємо:

21 липня близько 13:45 у Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро. Наразі біля Пішохідного мосту триває пошуково-рятувальна операція.