Служба безпеки України прийшла з обшуками до родичів детектива НАБУ

Українська правда

Національне бюро повідомило, що Служба безпеки України у понеділок провела обшуки у родичів детектива НАБУ, який розслідував низку резонансних справ.

Джерело: НАБУ

Деталі: Бюро інформує, що 20 жовтня співробітники СБУ провели с, зокрема щодо зловживань у сфері енергетики ("Роттердам+") та на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів.

Дослівно: "НАБУ продовжує виконувати свої обов'язки відповідно до закону, забезпечуючи невідворотність відповідальності за корупційні злочини незалежно від посад і впливу фігурантів".