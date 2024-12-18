Прокуратура вимагає розірвати договір із генпідрядником Подільського мосту

Подільська окружна прокуратура міста Києва вимагає визнати недійсним договір генпідряду на будівництво Подільського мосту через низку порушень.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Підставою для звернення до суду стала встановлена змова на тендері у 2017 році та подвійне зростання вартості підряду: договір був укладений на суму близько 4,3 млрд гривень, але за шість років ціна зросла вдвічі – до 8,7 млрд гривень станом на грудень 2024 року.

Крім того, Антимонопольним комітетом України встановлено, що 2 учасників тендеру на проведення будівництва (зокрема і переможець) ще у 2017 році узгоджували свої дії.

Так, учасники тендеру користувались однією IP-адресою та одним пристроєм, комунікували між собою, залучали одну й ту саму уповноважену особу, повідомляють в прокуратурі.

"Таким чином Антимонопольний комітет України дійшов висновку, що товариства, які брали участь у тендері, мають спільні інтереси та взаємозв’язки. Ці товариства протягом 2022-2023 років намагались оскаржити рішення АКМУ в судах, однак суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні цих вимог", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на всі ці факти, Подільською окружною прокуратурою міста Києва подано до Господарського суду позов про визнання недійсним договору генпідряду між КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та приватним товариством, що будує міст з 2017 року.

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