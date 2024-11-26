Прем'єр розповів, як виконується доручення Зеленського щодо безоплатної їжі для школярів

Президент Володимир Зеленський доручив розширити програму безплатного харчування в школах на учнів усіх класів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього навчального року держава забезпечила безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів початкових класів. Для цього даємо громадам відповідний фінансовий ресурс. Раніше спрямували на місця 2 млрд грн. Сьогодні переспрямовуємо ще понад 268 млн грн", – сказав він.

У державному бюджеті на 2025 рік передбачено 2,9 млрд грн на харчування школярів і ще 960 млн грн на модернізацію харчоблоків у школах.