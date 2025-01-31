Представниця ООН Жінки в Україні: вторгнення РФ поглибило проблеми ромських жінок

Російське вторгнення в Україну в 2022 році посилило виклики, що стояли перед представницями ромських громад, однак станом на зараз жіночі ромські організації збільшують свою адвокацію. Про це Представниця ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш сказала під час "Національного форуму з реалізації ромської стратегії. Цінуючи різноманіття" 30 січня 2025 року у Києві.

"Ми бачимо проблеми, з якими стикаються ромські жінки в Україні. І повномасштабна російська агресія, яка розпочалась у 2022 році, посилила ці виклики, більшість існуючих проблем поглибились. Це – дискримінація, стигматизація. Відсутність документів у ромів негативно впливають на здатність отримати доступ до послуг і реалізації їх прав. Цифрова неграмотність серед ромських жінок посилює їх відчуття залишеності. Вони маломобільні, не можуть вийти зі своїх громад. Зростає кількість гендерно обумовленого насильства серед ромських громад, на фоні відсутності повідомлень про це. Дівчата і жінки роми не почуваються достатньо впевнено, щоб повідомити про насильство щодо них, в них відсутня довіра до правоохоронних органів і як наслідок – відсутня достовірна статистика злочинів і порушень", - сказала вона.

Сабін Фрейзер Гюнеш зазначила, що також залишається проблемою забезпечення доступу до статевої освіти та обізнаності з репродуктивності.

"Окрім того, гостро стоїть питання інклюзії ромських жінок до процесу прийняття рішень – недостатньо таких жінок беруть участь у дискусіях і прийнятті рішень у своїх регіонах. І це прикро, бо ромські жінки достатньо сильні та організовані", - підкреслила представниця ООН.

Разом з тим, вона зауважила певний прогрес у таких питаннях, як доступ таких до прийняття рішень щодо гуманітарної допомоги, доступ до медичних послуг, до освіти, до ринку праці.