Польща запровадила жорсткіші обмеження на транзит товарів через Росію та Білорусь

Сейм Польщі затвердив зміни до трьох законів, спрямовані на посилення санкційного режиму проти Росії та Білорусі.

Про це пише Prawo.pl.

Зазначається, що ці зміни стосуються Закону про спеціальні заходи протидії підтримці агресії проти України, Закону про національну податкову адміністрацію та Закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Серед нововведень — додаткові інструменти для боротьби з транзитом російських та білоруських товарів через Польщу. Закон зобов'язує компанії, які торгують з іноземними партнерами, гарантувати, що вантажі, які проходять через Росію або Білорусь, не призначені для використання або продажу в цих країнах.

Для цього митні органи зможуть вимагати нові документи, які підтверджуватимуть виключно транзитний характер товарів. Крім того, підприємства, які працюють з товарами подвійного призначення, повинні будуть збирати декларації від своїх партнерів щодо подальшого використання товарів.

Попри запроваджені обмеження, польська влада зазначає, що санкції мають негативний вплив на місцевих підприємців, які втрачають можливість укладати вигідні контракти.

Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомляє, що наразі в санкційному списку перебуває 523 суб’єкти, серед них — 95 компаній. Загальна вартість заморожених активів перевищує 1,3 мільярда євро.