Підсумки року для української економіки

Центр економічної стратегії (ЦЕС) спільно з German Economic Team (GET) запрошують Вас долучитися до огляду української економіки у 2024 році.

Протягом року економісти аналізували дані з різних секторів економіки — від настроїв бізнесу та стану держбюджету до енергетики та агроекспорту.

На заході експерти презентують ключові висновки про розвиток української економіки у 2024-му році, обговорять основні події та їхні наслідки, а також перспективи на 2025 рік.

Подія відбудеться 16 січня о 17:00 на платформі Zoom. Реєстрація доступна за посиланням.

Розклад події:

17:00 – 17:05 Вступне слово, Гаррі Полушкін, проєктний менеджер GET в Україні;

17:05 – 17:30 Огляд української економіки у 2024 році, команда ЦЕС:

Як змінювалися очікування бізнесу протягом року;

Якими були доходи та видатки держбюджету, і скільки фіндопомоги ми отримали;

Що відбувалося з курсом, інфляцією та міжнародними резервами;

Як минув рік для агросектору, IT, металургії та енергетики.

17:30 – 18:15 Обговорення результатів року та перспектив на 2025-й рік з запрошеними спікерами:

Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр — Міністр економіки України (участь уточнюється);

Андрій Телюпа, заступник Міністра економіки України.

Модератор: виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський.

Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.

Медіапартнер заходу 一 Економічна правда.