Підсумки року для української економіки
Центр економічної стратегії (ЦЕС) спільно з German Economic Team (GET) запрошують Вас долучитися до огляду української економіки у 2024 році.
Протягом року економісти аналізували дані з різних секторів економіки — від настроїв бізнесу та стану держбюджету до енергетики та агроекспорту.
На заході експерти презентують ключові висновки про розвиток української економіки у 2024-му році, обговорять основні події та їхні наслідки, а також перспективи на 2025 рік.
Подія відбудеться 16 січня о 17:00 на платформі Zoom. Реєстрація доступна за посиланням.
Розклад події:
17:00 – 17:05 Вступне слово, Гаррі Полушкін, проєктний менеджер GET в Україні;
17:05 – 17:30 Огляд української економіки у 2024 році, команда ЦЕС:
- Як змінювалися очікування бізнесу протягом року;
- Якими були доходи та видатки держбюджету, і скільки фіндопомоги ми отримали;
- Що відбувалося з курсом, інфляцією та міжнародними резервами;
- Як минув рік для агросектору, IT, металургії та енергетики.
17:30 – 18:15 Обговорення результатів року та перспектив на 2025-й рік з запрошеними спікерами:
- Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр — Міністр економіки України (участь уточнюється);
- Андрій Телюпа, заступник Міністра економіки України.
Модератор: виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський.
Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.
Медіапартнер заходу 一 Економічна правда.