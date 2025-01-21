Експосадовці, які відповідали за паркування в Києві, отримали підозри СБУ

Служба безпеки України викрила 4 колишніх керівників комунального підприємства "Київтранспарксервіс" Київської міської держадміністрації (КМДА) на тіньових схемах із паркуванням у столиці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про ексочільників КП, які працювали на цій посаді протягом 2018-2023 років.

За матеріалами справи, фігуранти "не помічали", що значна частина паркувальних майданчиків Києва сплачувала відрахування до міського бюджету не за всі наявні у них паркомісця, а лише за частину.

Таким чином комунальне підприємство недоотримало понад 23 млн гривень, які водії сплачували за паркування авто. Це підтверджується висновками незалежної судово-економічної експертизи.

Під час обшуків в адмінбудівлях КМДА, "Київтранспарксервісу" та в оселях фігурантів виявлено мобільні телефони, великі суми готівки та "документацію із доказами незаконної діяльності", стверджують правоохоронці.

Наразі всім екскерівникам комунального підприємства слідчі СБУ повідомили про підозру за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі, додали в СБУ.

Як пише Liga.net з посиланням на дані Contr Agent, керівниками КП "Київтранспарксервіс" у 2018-2023 роках були: Олександр Німас (2018-2020), Тетяна Ларіна (31 березня – 19 квітня 2020), Анатолій Свирид (2020-2022), Владислав Опришко (2022), Євгеній Псьол (2022-2023) та Владислав Олійник (липень 2023 – червень 2024).