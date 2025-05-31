Очільник КМВА Ткаченко залишив наглядову раду "Укрпошти"

Очільник КМВА Тимур Ткаченко залишив свою посаду представника держави у АТ "Укрпошта".

Про це повідомляє Interfax Україна.

"На підставі заяви від 15 травня 2025 року про припинення повноважень, з 29 травня 2025 року припинено повноваження Ткаченка Тимура Фіруддіновича на посаді члена наглядової ради - представника держави АТ "Укрпошта", - ідеться у повідомленні.

Він перебував на цій посаді протягом 6 місяців.

Нагадаємо:

У квітані Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко оголосив про звільнення Миколи Поворозника з посади першого заступника начальника КМВА.