Кабмін виділив 4,6 мільярда на "тисячі для вчителів", які будуть нараховані вже з січня

Кабінет міністрів оголосив про запуск програми "Вчительська доплата", на яку на перше півріччя 2025 року виділено 4,6 млрд грн.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Згідно з програмою вчителі з 1 січня 2025 року автоматично отримуватимуть надбавку до заробітної плати у розмірі 1000 грн "на руки" (1300 грн до оподаткування).

Зазначається, що з початком нового навчального семестру, 1 вересня 2025 року ця доплата зросте до 2000 грн "на руки" (2600 гривень до оподаткування).

У повідомленні йдеться, що доплата гарантована всім вчителям незалежно від стажу, педагогічного звання чи кваліфікаційної категорії.

Нагадаємо:

З 1 січня 2025 року уряд запроваджує щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати у розмірі 1000 гривень "на руки".