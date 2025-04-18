Кабмін призначив в Міненерго заступника міністра та перепризначив держсекретаря

Кабінет міністрів призначив Олександра Павліченка заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції та Сергія Суярка державним секретарем цього міністерства.

Про це 18 квітня повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

За заданими "Інтерфакс-Україна", Павліченко, найімовірніше, ексочільник Держслужби експортного контролю, звільнений з посади 5 березня 2025 року у зв’язку з закінченням терміну призначення на посаду.

Суярко був призначений на посаду держсекретаря Міненерго у 2020 році строком на п’ять років, таким чином, уряд перепризначив його на новий термін.