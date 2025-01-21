Екскерівника спиртзаводу на Полтавщині викрили на ухиленні від сплати податків на майже 2,5 мільярда

Керівника держпідприємства "Жовтневий спиртзавод" викрили на умисному ухиленні від сплати податків на майже 2,5 млрд грн під час незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів.

Про це повідомляють СБУ, ДБР та Офіс генпрокурора.

Щоб не сплачувати акцизний податок, ексочільник підприємства продавав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, за який не потрібно платити збори.

Також перевіряється причетність службових осіб ГУ ДПС у Полтавській області до цього правопорушення.

Правоохоронці провели обшуки у фігурантів справи та виявили фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Наразі ексдиректору підприємства повідомили про підозру. Триває розслідування.