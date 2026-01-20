Кабмін тимчасово призначив в.о. держсекретаря Мінцифри

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України на Дмитра Ругаєва.

Відповідне розпорядження уряду датоване 19 січня 2026 року.

Ругаєв є директором департаменту правового забезпечення цифрової трансформації Мінцифри.

Він виконуватиме обов'язки держсекретаря до призначення державного секретаря в установленому порядку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що за даними ЕП, після відставки Михайла Федорова обов'язки міністра цифрової трансформації тимчасово виконуватиме його заступник Олександр Борняков.

13 січня 2026 року Верховна Рада підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віце-]прем'єр- міністра України, міністра цифрової трансформації. Згодом Рада підтримала призначення Михайла Федорова новим міністром оборони.