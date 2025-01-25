ЦПК подав заяву до НАБУ щодо Умєрова

Центр протидії корупції подав до НАБУ заяву про можливе вчинення злочину міністром оборони Рустемом Умєровим за статтею "Зловживання владою або службовим становищем".

Джерело: ЦПК

Деталі: За даними Центру, міністр оборони відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель щодо продовження контракту з директором Мариною Безруковою ще на рік.

Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували – Тараса Чмута і Юрія Джигиря, (інші члени, незалежні, проголосували проти - ред.).

ЦПК цитує, що "статутом АОЗ передбачено створення Наглядової ради, тобто в Міноборони, як органу управління відсутні повноваження на непродовження контракту з чинною керівницею АОЗ. Відповідно до п. 7 ч. 1 статті 11–4 Закону "Про управління об’єктами державної власності", така виключна компетенція належить Наглядовій раді".

Дослівно з заяви: "Крім того, стаття 6 закону, що визначає перелік повноважень уповноважених органів управління, у тому числі й Міноборони, не надає вказаному міністерству прав на узурпацію виключних повноважень Наглядової ради.

Таким чином, рішення міністра про непродовження контракту з керівницею АОЗ прийняте зі зловживанням ним наданими владою та службовим становищем, умисно, з метою отримання вигоди та всупереч інтересів Міноборони, а також спричинило тяжкі наслідки інтересам України та її обороноздатності".

Передісторія:

Безрукова стала очільницею "Агенції оборонних закупівель" у січні 2024 року. У кінці тижня у неї закінчується контракт.

У своїй колонці на УП Безрукова, підбиваючи підсумки роботи Агенції у 2024 році, повідомила, що в грудні запрацювала Наглядова рада АОЗ, до якої увійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столярськи, Патрік Аурой, а також представники від держави Тарас Чмут і Юрій Джигир.

Виконавча директорка ГО "Центр протидії корупції" Дар'я Каленюк повідомила, що Міністр оборони України Рустем Умєров у вересні 2024 року планував звільнити Безрукову і призначити на цю посаду нардепку від партії "Голос" Олександру Устінову.

За словами Умєрова, директором АОЗ буде призначено очільника ДП "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова.

Жумаділов заявив, що погоджується очолити АОЗ "у складний час".

Безрукова оголосила, що продовжує виконувати свої обов'язки.

Українська правда