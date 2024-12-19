Апеляційна палата знову розгляне справу ексголови Рахункової палати Пацкана

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду про закриття провадження щодо екснардепа та колишнього голови Рахункової палати Валерія Пацкана та направив справу на новий апеляційний розгляд.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"19 грудня 2024 року колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду розглянула касаційну скаргу прокурора на ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду про закриття кримінального провадження щодо колишнього народного депутата", - йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду касаційної скарги колегія суддів ККС ВС частково задовольнила касаційну скаргу прокурора й постановила скасувати ухвалу АП ВАКС та направити кримінальне провадження на новий апеляційний розгляд.

Згідно з матеріалами кримінального провадження ексдепутату інкриміновано зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Він отримав компенсацію за оренду житла попри те, що мав квартиру у власності.

Нагадаємо:

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав екснардепа та ексголову Рахункової палати Валерія Пацкана винним у незаконному одержанні компансації на житло, проте звільнив від покарання через сплив строків давності.

У жовтні 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру голові Рахункової палати та народному депутату 8 скликання Валерію Пацкану у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло.

Пацкан підтвердив, що йому повідомили про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло: він вважає підозру необґрунтованою.

НАБУ та САП завершили розслідування щодо екснардепа та голови Рахункової палати Валерія Пацкана, якого звинувачують в незаконному отриманні компенсації за житло в 2017 році.

Верховна Рада на засіданні 10 квітня 2023 року звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

Колишній голова Рахункової палати Валерій Пацкан, якого Верховна Рада 2023 року звільнила з посади, довів свою невинуватість у суді, скасувавши попередній вирок суду від 9 жовтня 2023 року.