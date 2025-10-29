100 днів дій: як МВС змінює систему безпеки та сервісів для громадян
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підбив підсумки перших 100 днів реалізації урядових пріоритетів у сфері безпеки та сервісів. Серед досягнень — запуск нових безпекових ініціатив, цифрових систем і сервісів для громадян.
ДМС: цифрові послуги без бюрократії
Один із ключових напрямків МВС — цифровізація послуг, щоб зробити взаємодію громадян із державою простою, швидкою та прозорою.
Протягом перших 100 днів реалізовано низку нових сервісів:
- можливість отримати паперовий витяг про (не)судимість онлайн — через портал МВС або застосунок "Дія";
- витяг із Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин — доступний через Єдине вікно громадянина або "Дію";
- безкоштовне відновлення документів, втрачених через бойові дії чи обстріли.
Ці кроки мінімізують людський фактор і ризики корупції, а головне — економлять час людей, які щодня стикаються з державними процедурами.
ДМС виходить за кордони: новий підрозділ у Молдові вже працює
Ще один важливий напрямок — розширення мережі закордонних підрозділів ДП "Документ", що підпорядковується МВС. Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, тепер можуть оформлювати документи без необхідності повертатися в Україну. Першим серед п'яти запланованих став підрозділ у Молдові — він уже відкрився та приймає відвідувачів. Невдовзі аналогічні офіси запрацюють у США, Канаді, Великій Британії та Бельгії.
Це реальна підтримка для наших громадян, які через війну опинилися за кордоном, але залишаються частиною України. Тепер оформити паспорт чи інші документи можна швидко, офіційно і без зайвих витрат часу.
Безпека громад — основа сильної держави
МВС розвиває модель єдиної команди безпеки — коли поліцейські офіцери та рятувальники працюють спільно для захисту людей.
Серед досягнень:
- повна реалізація проєкту "Офіцер-рятувальник громади";
- створення 13 підрозділів Добровільної пожежної охорони;
- запуск аналітичної платформи "Екосистема безпеки громад", що об'єднує 168 тисяч об'єктів безпеки — від поліцейських станцій до пунктів незламності.
Це крок до побудови системи, де громади стають першою лінією захисту.
Інновації в боротьбі з шахраями
МВС активно розвиває кібербезпеку. Кіберполіція запустила систему Antifraud, яка блокує підозрілі фінансові транзакції в реальному часі.
За 100 днів вдалося зберегти майже 50 мільйонів гривень громадян і виявити 50 шахраїв.
Цей проєкт — приклад того, як сучасні технології допомагають захищати людей від кіберзлочинів ще до того, як вони стають жертвами.
Людяність і технології — поруч
Серед ініціатив МВС — пілотний проєкт із біометричної ідентифікації загиблих. Тепер, окрім ДНК-аналізу, використовується ідентифікація за відбитками пальців, що дозволяє швидше встановлювати особи та повернути родинам правду.
Перші 100 днів роботи нового уряду показали: МВС та ДМС не просто реформують систему, а створюють нову архітектуру безпеки та сервісів, де технології, людяність і довіра стають головними принципами.
Кожен врятований, кожен документ, виданий онлайн, і кожен підрозділ, відкритий за кордоном — це конкретний крок до сильної, сучасної та безпечної України.