100 днів дій: як МВС змінює систему безпеки та сервісів для громадян

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підбив підсумки перших 100 днів реалізації урядових пріоритетів у сфері безпеки та сервісів. Серед досягнень — запуск нових безпекових ініціатив, цифрових систем і сервісів для громадян.

ДМС: цифрові послуги без бюрократії

Один із ключових напрямків МВС — цифровізація послуг, щоб зробити взаємодію громадян із державою простою, швидкою та прозорою.

Протягом перших 100 днів реалізовано низку нових сервісів:

можливість отримати паперовий витяг про (не)судимість онлайн — через портал МВС або застосунок "Дія";

витяг із Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин — доступний через Єдине вікно громадянина або "Дію";

безкоштовне відновлення документів, втрачених через бойові дії чи обстріли.

Ці кроки мінімізують людський фактор і ризики корупції, а головне — економлять час людей, які щодня стикаються з державними процедурами.

ДМС виходить за кордони: новий підрозділ у Молдові вже працює

Ще один важливий напрямок — розширення мережі закордонних підрозділів ДП "Документ", що підпорядковується МВС. Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, тепер можуть оформлювати документи без необхідності повертатися в Україну. Першим серед п'яти запланованих став підрозділ у Молдові — він уже відкрився та приймає відвідувачів. Невдовзі аналогічні офіси запрацюють у США, Канаді, Великій Британії та Бельгії.

Це реальна підтримка для наших громадян, які через війну опинилися за кордоном, але залишаються частиною України. Тепер оформити паспорт чи інші документи можна швидко, офіційно і без зайвих витрат часу.

Безпека громад — основа сильної держави

МВС розвиває модель єдиної команди безпеки — коли поліцейські офіцери та рятувальники працюють спільно для захисту людей.

Серед досягнень:

повна реалізація проєкту "Офіцер-рятувальник громади";

створення 13 підрозділів Добровільної пожежної охорони;

запуск аналітичної платформи "Екосистема безпеки громад", що об'єднує 168 тисяч об'єктів безпеки — від поліцейських станцій до пунктів незламності.

Це крок до побудови системи, де громади стають першою лінією захисту.

Інновації в боротьбі з шахраями

МВС активно розвиває кібербезпеку. Кіберполіція запустила систему Antifraud, яка блокує підозрілі фінансові транзакції в реальному часі.

За 100 днів вдалося зберегти майже 50 мільйонів гривень громадян і виявити 50 шахраїв.

Цей проєкт — приклад того, як сучасні технології допомагають захищати людей від кіберзлочинів ще до того, як вони стають жертвами.

Людяність і технології — поруч

Серед ініціатив МВС — пілотний проєкт із біометричної ідентифікації загиблих. Тепер, окрім ДНК-аналізу, використовується ідентифікація за відбитками пальців, що дозволяє швидше встановлювати особи та повернути родинам правду.

Перші 100 днів роботи нового уряду показали: МВС та ДМС не просто реформують систему, а створюють нову архітектуру безпеки та сервісів, де технології, людяність і довіра стають головними принципами.

Кожен врятований, кожен документ, виданий онлайн, і кожен підрозділ, відкритий за кордоном — це конкретний крок до сильної, сучасної та безпечної України.