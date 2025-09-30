"Знищити ціль. І повернути дрон": місія екіпажу 3-го полку ССО

Двоє друзів, "Хентай" і "Падре", розповіли, як працюють операторами БПЛА в Силах спеціальних операцій.

Проєкт "18–24: Дрони" надала молодим українцям можливість стати частиною технологічного фронту. Цей напрям відкрив двері для тих, хто шукає не тільки своє місце на військовій службі, а й професію майбутнього — оператора безпілотників. Про тонкощі цієї роботи повідали двоє давніх друзів-земляків із 3-го полку ССО імені князя Святослава Хороброго. Їхні позивні — "Хентай" і "Падре".

Вони різні за характером, але разом входять до екіпажу, в якому кожен — частина механізму. Вони жартують, сперечаються, розповідають смішні випадки, але коли мова заходить про головне, обидва кажуть однаково: "Молимось, щоб він злетів. І повернувся".

Служба для "Хентая" розпочалася у 2020 році, під час строкової. Тоді, каже, просто хотів виконати свій громадянський обов’язок і далі спокійно жити. Але згодом все змінилося, почалася повномасштабна війна. Навіть його мама пішла служити. "Коли з’явився проєкт "18–24: Дрони", я зрозумів: це саме те, що мені потрібно, — каже "Хентай". — Це не просто армія, це технології, це інший рівень. Перевівся через "Армія+" в ССО. Чому саме 3-й полк? Бо це 3-й полк з його історією та авторитетом, і цим усе сказано".

Хлопець згадує, що спочатку мріяв літати на "мавіку", а його друг мав стати оператором FPV. Утім, все склалося трохи інакше: "Пересіли на крило. Почали з польського розвідника FlyEye. Потім перейшли на безпілотники вітчизняного виробництва".

Для бійця найголовніше — робота, яку робить екіпаж: "Якщо чесно, вона захоплює. Літаєш, дивишся зверху і розумієш, що саме ти зараз можеш врятувати хлопців попереду". А на запитання, що важливіше — знищити ціль чи повернути дрон, відповідає: "Знищити ціль. І повернути дрон. Одне без іншого не існує".

Побутові історії — теж частина служби. "Була така історія. Двічі ходив стежкою, все було нормально. Третій раз іду з каскою в руках, а там хтось для жарту натягнув плутанку. Я її не побачив. Ну і вийшло так, що напоровся і трошки собі ботекс на три дні зробив", — сміється "Хентай". Його рецепт відпочинку простий: душ і сон. "Іноді просто корисно побути самому. Бо життя в колективі — це добре, але часом хочеться й тиші, подумати над чимось, щось проаналізувати".

"Від лінії зіткнення ми зазвичай працюємо трохи віддалено через специфіку, — розповідає "Падре". — Але адреналін є завжди. Особливо коли над головою пролітають каби чи поруч падають касети. А ще був момент, коли ми залетіли на велику відстань, і просто зник зв’язок. Переживали…"

Він з теплотою говорить про команду: "У нас такий колектив, що до будь-кого можна підійти з питанням. І допоможуть. Це як механізм: прибрати одну шестерню — і він зламається. Побратим — це та частинка, без якої система не працює".

"Не бійтеся, — кажуть хлопці своїм одноліткам. — Нормальна тема. Можна літати, це весело, цікаво. Дали зброю, літачок на пульті керування, якою можна косити ворогів. Ще й "плюшки" за це солідні дають. Але головне — це потрібно зараз нашій країні".

Інтригуюче відеоінтерв’ю з хлопцями дивіться за посиланням:

Про умови і терміни підготовки за програмою "Контракт 18–24: ДРОНИ"

Термін контракту — 2 роки, але мінімум 12 місяців його виконання має припадати на бойові дії. Підготовка займає понад чотири місяці.

Спочатку — БЗВП на 45 днів: зброя, тактика, медицина, фізпідготовка. Потім — фахова підготовка до 60 діб, де кожен вчиться керувати своєю технікою, працювати з програмами, проводити розвідку. І на завершення — адаптація в частині, коли новачок вливається у підрозділ і починає жити бойовим ритмом.

Ну, і про найцікавіше: держава не тільки навчає, а й гідно платить: 200 000 грн — одразу після підписання контракту, 300 000 грн — після навчання, 500 000 грн — після завершення дворічної служби. А ще — щомісячне забезпечення, яке може сягати 120 000 грн. Плюс іпотека під 0%, безкоштовна освіта, медичне обслуговування, соціальні гарантії, рік відстрочки після контракту і право виїзду за кордон.

Впевнені, що не спасуєш перед складнощами — переходь за посиланням та лишай заявку на сайті "ССО Рекрутинг".

