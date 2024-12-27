Західні країни виділили українським збройним заводам майже 1 мільярд доларів

В рамках ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom Україна змогла залучити з-за кордону 931 млн доларів на контрактування зброї з вітчизняних заводів

Про це написано у статті ЕП.

За 2024 рік влада змогла залучити 931 млн дол. для замовлень вітчизняним оборонним підприємствам. Найбільшими донорами стали Данія – 351 млн дол., Велика Британія – 67 млн дол., Норвегія – 45 млн дол., а також Євросоюз – 436 млн дол. (коштом прибутків із заморожених російських активів).

У тексті йдеться, що до дипломатичної фандрейзингової ініціативи "Зброярі" залучені всі ключові відомства. Виробників зброї для надання пропозицій партнерам чиновники шукають у ручному режимі. Щоб зберегти імідж української оборонної галузі, вони обирають підприємства з найменшими ризиками та найбільш затребуваною на фронті технікою. А країна-партнер сама обирає варіант з найкращими для себе умовами.

Так, Данія законтрактувала завод, який виробляє САУ "Богдана", Литва купила ракети "Паляниця", а Нідерланди – морські та FPV-дрони. Всю зброю отримають Сили оборони України.

Детальніше про нарощування Україною виробництва озброєнь читайте у матеріалі: Новий рік – нова зброя. Що чекає українську оборонну індустрію у 2025-му?