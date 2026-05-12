Їж, смакуй, донать: все про ініціативу "Якщо з'їм, то задоначу"

Тепер кожен візит до кафе чи ресторану може стати маленьким, але важливим внеском у підтримку війська.

Ми всі звикли до ранкових ритуалів: кава біля дому, швидкий ланч між робочими зустрічами або тепла вечеря з друзями в улюбленому закладі. Іноді в ці моменти прокрадається думка: "Чи доречно це зараз?". Ініціатива "Якщо з'їм, то задоначу" дає однозначну відповідь: так, якщо ваш чек перетворюється на допомогу.

Що це за ініціатива?

"Якщо з'їм, то задоначу" — ініціатива ГО "Поруч Азов", простору кухарів України, що об'єднує гастросферу навколо підтримки 1-го корпусу НГУ "Азов".

Проєкт об'єднує не лише власників бізнесу, а й шеф-кухарів, які розробляють особливі позиції або обирають найпопулярніші хіти меню, щоб впровадити їх на постійній основі. Це не разова акція, а тривала стратегічна ініціатива, тому з часом ви вже знатимете "ту саму" благодійну страву напам'ять і замовлятимете її, навіть не розгортаючи меню.

Ідея проста: ви обираєте в закладі страву чи напій зі спеціальною позначкою, а ресторан передає частину коштів з цього замовлення на першочергові потреби 1-го корпусу НГУ "Азов". Водночас ви не платите більше — ви просто віддаєте перевагу закладу, який ділиться своїм прибутком заради спільної справи.

Як долучитися до ініціативи?

Наш проєкт активно набирає обертів, і щодня до нього долучаються нові партнери: від затишних кав'ярень "біля дому" до ресторанів високої кухні. Проте, досі є міста, в яких ми ще шукаємо партнерів.

Щоб підтримати ініціативу, зробіть три прості кроки:

Зайдіть на наш сайт та перевірте наявність закладу-партнера у вашому місті; Завітайте в гості, відкрийте меню та знайдіть страву зі спеціальною позначкою ініціативи; Замовляйте та насолоджуйтеся улюбленим смаком.

Це все. Один клік на сайті та одне замовлення в ресторані перетворюють ваш звичайний обід на реальне підсилення для війська.

Куди йдуть гроші?

Всі кошти від цього проєкту йдуть на підтримку 1-го корпусу НГУ "Азов" — одного з найбоєздатніших корпусів Національної гвардії України. За перші місяці роботи ініціатива зібрала понад півмільйона гривень.

Чому це важливо?

Ми часто думаємо, що донат має бути величезним, щоб щось змінити. Але насправді, великі зміни роблять саме системні донати. Коли ми донатимо потроху, але постійно, військові можуть планувати закупівлі необхідного обладнання чи екіпірування. Без очікування закриття критично важливих зборів. А це означає, що вся їхня увага прикута до виконання бойових завдань.

Шукайте повний список закладів-партнерів на офіційних сторінках ініціативи та приєднуйтесь до "смачного" волонтерства.