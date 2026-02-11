Як у батальйоні БпС "Апачі" 81 ОАеМБр намотують оптоволокно для дронів

У майстерні батальйону безпілотних систем "Апачі" 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ кипить робота: тут і ремонтують дрони, і складають БПЛА, а недавно ввели окремий напрям: мотають котушки з оптоволокном, а корпуси для намотування оптоволокна друкують на 3D-принтері. Тут працюють і з "аналоговими" БПЛА, і з дронами на оптоволокні.

Про деталі своєї рутинної, але важливої роботи розповіли інженери майстерні батальйону безпілотних систем "Апачі" 81 окремої аеромобільної бригади. Знайомтеся: Дмитро з позивним "Нода" та Ігор з позивним "Зьома".

"За намотуванням оптики ми з'їли багато нервів, але і досі вчимось"

"Коли нам почали постачати дрони на оптоволокні, було дуже багато нюансів або з котушками, або із самим волокном. Тому ми вирішили, що потрібно вчитись самим крутити це волокно. Тому на досвіді одного з підрозділів ЗС України ми створили ще одну сферу діяльності в нашій майстерні", - розповідає інженер майстерні батальйону Ігор з позивним "Зьома".

Цей вид діяльності відносно новий у майстерні "Апачі", тому кожного дня інженери набувають нового досвіду, вигадують нові способи для зміцнення конструкцій котушок та самого волокна.

Найбільший досвід "Зьома" набув, перемотуючи котушки, які прийшли бракованими або зламались під час транспортування.

"За намотуванням оптики ми з'їли багато нервів, але і досі вчимось. Попри це, найбільше досвіду ми отримали при перемотці бракованих котушок… Так, це робота затратна в часі, але наявність більшої кількості людей дала би очевидний та помітний результат в нашій роботі," - згадує "Зьома".

Також у майстерні окремо роблять корпуси - так звані "шпулі" для намотки оптоволокна. Переважно їх друкують на 3D-принтерах. Але спочатку, пригадують інженери, у них виникло запитання: де брати макети самих "шпулів", щоб могти друкувати їх самостійно… На жаль, ніхто з виробників не зміг поділитись цією технологією.

"Довелось перемотати кілька котушок, на якість яких ми рівняємось, звідти і взяли макет для шпуль і почали їх друкувати самі. Дуже добре, що ми налаштували всі процеси і складаємо дрони різної складності в себе в майстерні. Але хочеться це нарощувати, для цього потрібні ресурси та люди. Якщо це все буде, то ми зможемо приносити ще більше користі для підрозділу і, відповідно, показувати результати на полі бою", - підкреслює "Зьома".

Він наголошує: якби в майстерні було більше людей із базовими знаннями та досвідом роботи з електронікою, процеси можна було би значно масштабувати та прискорити.

"80% дронів на оптоволокні долітають та вражають ціль проти 30% дронів на аналоговому зв'язку"

Почати працювати з оптоволоконними дронами військовослужбовців бригади спонукав, у тому числі, рельєф Донеччини і ділянка фронту, на якій виконують бойові завдання.

"Слов'янський напрямок добре відомий своїми перепадами висот та дуже специфічним рельєфом. Крім цього, ми часто працюємо по приміщеннях, бліндажах та капонірах, які знаходяться у лісах навколо нашої смуги відповідальності. Для виконання таких завдань чудово підходять дрони на оптоволокні", - говорить "Нода".

Він пояснює, що основною перевагою оптоволоконного дрона є те, що на його політ не впливає рельєф.

"На відміну від аналогу, дроном на "оптиці" можна залетіти в середину будівлі чи в бліндаж, де ховається противник. За даними нашої статистики, яку ми оновлюємо постійно, 70 - 80% дронів на оптоволокні долітають та вражають ціль проти 30% дронів на аналоговому зв'язку. Тому вибір тут очевидний", - каже "Нода".

Також, кажуть фахівці, основною причиною вибору таких дронів є якість зображення - завдяки тому, що на зображення не може вплинути радіоперешкода, картинка передається у чудовій якості, що береже нерви операторів та допомагає вражати цілі на достатньо великій відстані.

"Оптика" vs "аналоги": у яких дронів більше переваг

Основним завданням дронів на оптоволокні є знищення противника. На відміну від аналогових, вони можуть переобладнуватися та використовуватись як легкі бомбери або транспортувальники, які забезпечують всім необхідним передові позиції наших воїнів.

Фахівці 81 оаембр 7 корпусу ШР ДШВ виділяють такі переваги дронів на оптоволокні: надійність, якість зображення, можливість літати у закритому просторі, у лісосмугах та на великій дистанції. Це дозволяє знищувати противника там, де він цього точно не очікує.

"Проте серед цих переваг є і свої недоліки, наприклад, збільшення ваги. Відповідно, його бойова частина одразу зменшується. Сюди ж можна віднести і низьку маневреність: якщо "оптикою" маневрувати, то є дуже великий шанс обриву оптоволокна", - говорить "Нода".

Відтак, переваги аналогових дронів: швидкість, маневреність та здатність нести більшу бойову частину.

"А також такий дрон можна використати для доставки БК чи провізії. На жаль, з оптикою таке завдання не виконаєш" - констатує "Нода".

Також фахівці пояснили, що "оптика" від "аналогу" відрізняється ще й зовнішнім виглядом: "Оптика" іде в комплекті з котушкою, в якій знаходиться оптоволокно. В "аналогах" такої котушки немає - тому дрон на оптоволокні помітний здалеку…".

Саме ці котушки містять в собі оптоволокно, за допомогою якого передається сигнал в передавач. А вже звідти картинка передається безпосередньо "в окуляри" оператора за рахунок того, що зображення "рухається" всередині оптоволокна, а не передається через сигнал радіохвиль. Тому на такий вид дронів-камікадзе не діє жодна РЕБ-система.

"Є лише один спосіб протидії оптоволокну"

Наразі відсутні засоби протидії оптоволоконним дронам. Втім, аналогові дрони піддаються впливу засобів РЕБ - і це зберігає життя десантників.

"Якщо аналог ти можеш "подавити" РЕБом, то з "оптикою" діє лише один спосіб - або перебити оптоволокно, або фізично збити зі зброї. Проте навіть якщо росіянину і вдається вразити наш дрон на підльоті, то це не гарантія, що він залишиться живим. Переважно "трьохсотяться". Є "приколісти", які кидають палки або свою зброю назустріч дрону. У всіх таких випадках це виявляється марним. Тому протидії "оптиці" просто немає", - ділиться Нода.

Але попри широке використання "оптики" аналогові дрони досі залишаються актуальними. Їх використовують для виконання різних завдань: від ураження ворога до забезпечення передових позицій.

Так, у 81 окремій аеромобільній бригаді досі використовують дрони на аналоговому зв'язку із декількох причин: масовість виробництва, маневреність та можливість виконувати завдання з доставки провізії на позиції.

"Були ситуації, коли аналогові дрони дуже допомагали. Наприклад, на них можна почепити не дуже масивний вантаж забезпечення та скинути на наші позиції. Втрата такого БПЛА не така суттєва, як, наприклад, втрата "Вампіра", вартість якого сягає сотні тисяч гривень" - розповідає "Нода".

Для нарощення та розширення майстерні – 81 оаембр потребує фахових спеціалістів. Ідеально, якщо людина має базовий досвід роботи з електронікою та бажання навчатись в подальшому.

Щоб приєднатись до ББпС "Апачі" достатньо лише заповнити заявку на сайті або звернутись на лінію рекрутингу 81оаембр за номером телефону - (066) 715-83-86. З вами звʼяжуться наші рекрутери, нададуть розширену інформацію про вакантні посади та допоможуть у всіх бюрократичних питаннях, з якими стикаються рекрути.

Також ви можете залишити заявку на сайті 7 корпусу швидкого реагування ДШВ у розділі "Рекрутинг". При заповненні анкети у блоці "Маєш запитання?" напишіть "Хочу в майстерню Apachi".