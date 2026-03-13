Від фантастичних романів до реальних штурмів: історія головного інструктора "Скелі"

Він створював вигадані світи на папері, а тепер загартовує воїнів для найзапекліших боїв у реальності. Головний інструктор окремого штурмового полку "Скеля" на позивний "Хомяк" до великої війни був цивільним письменником, який заробляв на життя виданням фантастичних романів. Сьогодні ж він відповідає за підготовку тих, хто першим заходить у ворожі окопи.

Секрет "Скелі": підготовка 24/7 та бойовий досвід

За словами "Хомяка", перевага полку полягає у кардинальному підході до навчання. На відміну від стандартних навчальних центрів, де викладач відпрацьовує лекційні години й іде, в "Скелі" інструктори перебувають із курсантами майже цілодобово.

"Це підвищує довіру та мотивацію. Інструктор бачить, як засвоюється матеріал, і може поправити бійця у вільний час. Кожна людина розуміє по-своєму: хтось із першого разу, а хтось із п'ятого. Це цілий комплекс", — розповідає інструктор.

Війна змінюється кожні три місяці

Підготовка штурмовика суттєво відрізняється від звичайної піхотної бази. Замість статичної стрільби з окопу, бійці тренуються в динаміці: "різання кутів", штурм будівель, вихід через віконні проєми та переміщення під вогнем.

Особлива увага приділяється антидроновій боротьбі. Під час тренувань над бійцями літає навчальний FPV-дрон, який намагається буквально "врізатися" у солдата. Це вчить бійців ухилятися, робити перекати та тримати дрон на прицілі в реальних умовах.

"Війна змінюється кожні три-шість місяців. Тактика противника, використання квадроциклів замість важкої техніки, масовість дронів — ми постійно оновлюємо програму. Наші інструктори кожні два місяці виїжджають на бойові завдання, щоб бачити ці зміни на власні очі", — пояснює "Хомяк".

Від Роботиного до Покровська

Ефективність такої підготовки доведена в найгарячіших точках. Саме бійці "Скелі" відіграли ключову роль у зачистці Роботиного та виконували надскладні завдання на Авдіївському й Покровському напрямках. "Хомяк" згадує епізод у Покровську, коли четверо воїнів підрозділу пройшли крізь усі ешелони противника, зайшли до адміністративної будівлі та повернули український прапор на місце.

Письменництво "на паузі"

На запитання про повернення до творчості після перемоги, колишній фантаст відповідає стримано. Війна змінила світосприйняття, і повернутися до того, ким він був раніше, уже неможливо.