В Україні змінились критерії "критичності" для оборонних підприємств

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України оновило критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Це здійснено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1332.

Про це повідомляє пресслужба Мінстратегпрому.

Зазначається, що попри оновлення документації, зміст критеріїв для підприємств та механізм їх визначення залишилися без змін. Також чинною залишається процедура підтвердження відповідності критеріям бронювання.

У пресслужбі додають, що це забезпечує безперервність процесу бронювання військовозобов’язаних працівників, які працюють на критично важливих підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Критерії були узгоджені з Мінекономіки та Міноборони і затверджені наказом Мінстратегпрому №192 від 26 грудня 2024 року.