В Україні запустять "бібліотеку комплектуючих" для оборонної промисловості

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України запускає цифровий сервіс "Бібліотека комплектуючих" для українських виробників озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Як повідомляють, основним завданням сервісу є налагодження взаємодії між українськими компаніями, які виробляють складники та готові вироби, зменшення залежності від іноземних комплектуючих та розширення можливостей виробництва озброєння в Україні.

"Компанія, яка виробляє певний виріб озброєння, може зайти в цю бібліотеку, авторизуватися, побачити, які комплектуючі виробляються й далі безпечно зв'язатися з відповідним партнером, налагодити співпрацю", – пояснила заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

Адмініструє бібліотеку Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Наразі розміщувати свої пропозиції на сервісі можуть лише українські виробники. Пріоритет надається комплектуючим для безпілотників та засобів РЕБ, з огляду на велику потребу масштабування виробництва цих засобів.

У базі товарів уже розміщено інформацію про 38 пропозицій від 16 виробників комплектуючих. Серед представлених товарів – антени, підсилювачі, рами FPV, інші деталі та аксесуари, а також сервісні послуги.

Бібліотека комплектуючих працює як модерована платформа з єдиною авторизацією через "Дію" та обов’язковою перевіркою учасників.

Доступ до функціоналу системи виробник отримує лише після акредитації на рівні користувача, постачальника або обох одночасно. Розміщення товарів можливе за умови авторизації через "Дію" та верифікації модератором.