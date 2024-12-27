Україна вже контрактує більшість зброї всередині країни

Понад половину нових угод на закупівлю озброєння Агенція оборонних закупівель укладає із вітчизняними виробниками.

Про це написано у статті ЕП.

Як розповіли ЕП в Агенції оборонних закупівель Міноборони, яка є найбільшим державним замовником зброї, 59% від суми укладених у 2024 році контрактів припадали на українські збройні компанії. Решта – на імпортних постачальників.

У матеріалі йдеться, що на початку великої війни переважну більшість бюджету на зброю Україна віддавала іноземним постачальникам, бо вітчизняні підприємства не були здатні виробляти всю потрібну для армії номенклатуру. Зараз ситуація змінюється і державне замовлення розвертається на внутрішній ринок.

Вітчизняні заводи "відкусили" частину державного замовлення в іноземних виробників, освоївши серійне виробництво артилерії, мінометів, окремих боєприпасів радянських калібрів, деяких радарів, запчастин для військової техніки та електронних компонентів.

Суттєво зменшити залежність від імпорту вдалося у виробництві броньованих автомобілів. Щодо дронів та засобів радіоелектронної боротьби Україна за більшістю позицій узагалі перейшла на самозабезпечення.

Детальніше про нарощування Україною виробництва озброєнь читайте у матеріалі: Новий рік – нова зброя. Що чекає українську оборонну індустрію у 2025-му?