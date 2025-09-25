У 7 корпусі ДШВ заявили про створення власного R&D центру

7 корпус швидкого реагування, який зараз обороняє Покровську агломерацію, створює власний R&D центр, де працюватимуть над розробками засобів РЕБ, БпЛА, ППО та звʼязку. Наразі 7 корпус у пошуках додаткових партнерів, які допоможуть масштабувати роботу такого центру.

Про це в інтервʼю "Мілітарному" заявив начальник відділення радіоелектронної та кіберборотьби 7 корпусу ДШВ Віктор Кордон.

"На цьому заході (Defense Tech Valley 2025, – ред.) я даю свої контакти. Ми готові зі всіма працювати, надавати їм результати тестувань, пропозиції щодо покращення. Ми можемо надати багато готових рішень, які потрібно просто конвеєром впроваджувати у наші засоби", – зазначив він.

За словами Віктора Кордона, Україні доводиться майже кожного дня розвиватися у мілітарних технологіях. Адже майже кожного дня на фронті зʼявляється нове рішення та технологія.

Начальник відділення радіоелектронної та кіберборотьби 7 корпусу ДШВ звернув увагу, що вітчизняні виробники озброєння, зокрема засобів РЕБ, мають більше переваг перед західними зразками.