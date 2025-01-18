ССО уразили нафтобазу "Роснєфті" в Людиновому

Сили спеціальних операцій Збройних сил України уразили нафтобазу російських окупантів у Калузькій області, Росія.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: В ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по базі "Роснєфті", що у населеному пункті Людиново Калузької області РФ.

Зазначається, що ця нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Що передувало: В ніч на 18 січня дрони атакували кілька об'єктів військового значення в Російській Федерації.

За даними джерела УП, Головне управління розвідки Міноборони України атакувало безпілотниками нафтобазу в Тульській області РФ, яка забезпечує армію окупантів, там зайнялася пожежа.

Українська правда