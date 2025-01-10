Шмигаль: В Україні від мобілізації заброньовано до 950 тисяч людей
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю повідомив, що на сьогодні в Україні від мобілізації заброньовано 900 - 950 тисяч людей.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Шмигаля: "Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точної кількості, менше ніж мільйон - у районі між 900 і 950 тис. людей".
Деталі: За словами прем'єра, ця кількість є прийнятною, вона фіксована вже тривалий час і не впливає на процеси мобілізації, які потрібні Генеральному штабу й Міністерству оборони.
Знати більше: Як зміниться система бронювання працівників?
Передісторія:
- 5 червня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників, затверджений у січні 2023 року.
- 18 травня набув чинності закон про мобілізацію (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку).