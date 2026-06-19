Шлях до ССО: три історії про відповідальність і вибір під час війни

"Я пішов в армію, тому що бачу: дорослі не хочуть іти. Навіть мій батько не йде. А хтось має захищати наш дім. Якщо дорослі не готові захищати свій дім, значить, це доведеться робити нам", – цю фразу один із рекрутерів Сил спеціальних операцій на псевдо "Джем" почув від хлопця, якому лише 18 років.

Вона запам'яталася не через його вік. А тому, що в ній було більше зрілості та усвідомлення, ніж у багатьох розмовах, які доводиться чути за роки війни. На той момент хлопець уже завершив базову загальновійськову підготовку та готувався до наступного етапу навчання. Попри свій вік, він уже зробив вибір, який багато хто відкладає на потім.

За словами "Джема", хлопець не справляв враження людини, яка намагається когось повчати чи демонструвати власну сміливість. Він спокійно говорив про свій вибір і не приховував, що йому теж страшно. Але найбільше рекрутера вразило інше: юнак у свої 18 років уже ставив собі питання про особисту відповідальність за країну, тоді як багато старших людей продовжують шукати причини відкласти рішення.

Щодня військовослужбовці, які займаються відбором кандидатів, спілкуються з людьми, які хочуть служити, вагаються або лише намагаються зрозуміти, що робити далі. І майже кожна така розмова зрештою впирається в одне питання – страх. Люди бояться втратити звичне життя, помилитися з вибором підрозділу, опинитися далеко від дому чи не впоратися з новими обов'язками. Але найчастіше їх зупиняє необхідність зробити перший крок.

Коли я говорив із рекрутерами ССО, то очікував почути про вакансії, підготовку та військові спеціальності. Натомість майже всі історії виявилися про вибір між страхом змінити власне життя і страхом втратити країну.

Той, хто не збирався до війська

За понад десять років служби "Ліка" пройшла шлях від бойового медика до фахівчині, яка сьогодні допомагає людям знайти своє місце у війську. За цей час через її руки та серце пройшли сотні людських історій, але деякі з них залишили особливий слід у пам'яті.

За словами "Ліки", люди, які приходять до війська, далеко не завжди схожі на того 18-річного хлопця, який вирішив не чекати, поки відповідальність візьме на себе хтось інший. Так само вони не завжди схожі й на людей, які переконані, що захист країни – це насамперед справа тих, хто вже носить форму.

Одну з таких історій вона згадує особливо часто: "Пам'ятаю хлопця на псевдо "Кеп". Ми й досі підтримуємо зв'язок. Коли він прийшов до нас, то одразу сказав, що ніколи не рвався в армію. У нього був власний бізнес, він багато років займався волонтерством разом із дружиною, допомагав військовим, організовував збори", – розповідає "Ліка", – "Він сам казав мені: "Я думав, що буду корисним там, де є". Але з часом ситуація почала змінюватися. Бізнес уже не давав тих можливостей, які були раніше. Ставало дедалі важче допомагати іншим так, як він звик. І тоді він почав по-іншому дивитися на питання власної відповідальності". Саме тоді "Кеп" вирішив дізнатися більше про службу і звернувся до рекрутингу.

"Потім чоловік розповідав, що під час зустрічі з представниками підрозділів почув дуже просту фразу: "Нам потрібні такі люди". І для нього це стало важливим моментом. До того часу армія в його уявленні була зовсім іншою".

Сьогодні "Кеп" служить у Силах спеціальних операцій: "Ми іноді спілкуємося й зараз. Він не приховує, що реальність виявилася складнішою, ніж здавалося раніше. Але знаєте, чого я від нього жодного разу не почула? Жалю через своє рішення", – каже "Ліка".

Історія "Кепа" добре показує: рішення піти до війська рідко дається легко навіть тим, хто зрештою його ухвалює.

"Мені теж страшно"

"Коли люди говорять про військових, іноді складається враження, ніби страх існує лише по один бік. Насправді це не так. Мені теж страшно і на фронті, і в тилу. Через дрони, через обстріли, через телефонні дзвінки посеред ночі", – каже "Джем".

Страх не зникає після отримання форми чи військового квитка. Різниця лише в тому, що рано чи пізно кожному доводиться вирішити: дозволити йому керувати своїми діями чи навчитися діяти попри нього. Саме тому "Джем" наводить приклад розмови, яка йому запам'яталася на телефонній лінії "ССО Рекрутинг".

"Кандидат подзвонив, щоб пояснити, що не може служити, бо дуже боїться холоду: "Тоді я зрозумів, що справа не в холоді. Справа у страху перед невідомістю, ризиком і змінами, які можуть назавжди перевернути звичне життя. Тому причини звучать по-різному. Хтось говорить про сімейні обставини, хтось про невпевненість у власних силах, а хтось просить ще трохи часу. Але дуже часто за цими словами стоїть одне й те саме – страх", – підсумував "Джем".

"Ви ж самі обрали службу"

За роки служби "Кропива" чув багато пояснень, чому люди відкладають рішення. Але одну розмову пам'ятає досі. На одному із заходів молода жінка сказала: "Так це ж ви самі обрали піти служити. Іншим теж тяжко і страшно. Ми з чоловіком донатимо, а якщо русня прийде, то ми знаємо, як будемо себе захищати".

Для "Кропиви" це була не перша подібна розмова. До війська він долучився ще у 2014 році, служив у бойових бригадах, а у 2024-му приєднався до Сил спеціальних операцій. За цей час він поспілкувався із сотнями людей, які по-різному сприймають службу, мобілізацію та свою роль у війні.

За роки служби він чув подібне неодноразово: "Ми справді самі обрали службу і взяли на себе відповідальність, коли країна опинилася під загрозою. Але вибір військового захищати державу не означає, що військові можуть замінити собою всю державу. Війна не є справою лише армії. Вона не закінчиться сама собою і не зникне лише тому, що хтось інший погодився воювати замість тебе", – говорить "Кропива".

Саме тому його особливо зачепила друга частина тієї розмови: "Ми знаємо, як будемо себе захищати": "За роки війни я надто багато разів бачив, як люди були впевнені, що встигнуть підготуватися або ухвалити рішення тоді, коли небезпека стане реальною. Але війна рідко залишає час на підготовку.

Донеччина і Луганщина у 2014 році, Буча, Ізюм, Маріуполь – це не просто назви на карті. За кожною з них стоять люди, які втратили домівки, близьких або роки свого життя".

Відповідальність завжди незручна

За час роботи в рекрутингу "Ліка", "Джем" і "Кропива" чули десятки схожих історій. Дружин, які не хочуть відпускати чоловіків або матерів, які хвилюються за синів. І людей, які просять ще місяць, ще тиждень або ще один день для рішення.

Страх природний. Його легко зрозуміти й виправдати. Відповідальність значно незручніша, бо зрештою змушує кожного відповісти собі на просте питання: що робитиму я?

Усі люди, про яких ішлося в цьому матеріалі, дуже різні за віком, досвідом і життєвими обставинами. Вони сумнівалися, вагалися і шукали власні відповіді. Але в певний момент кожен із них зробив вибір і взяв на себе відповідальність за його наслідки.

Саме тому рекрутери Сил спеціальних операцій створили це відео. Не для романтизації війни чи красивих лозунгів. А щоб показати той перший крок людей, які колись так само вагалися і не знали, що робити далі. І, можливо, нагадати слова хлопця, з яких почалася ця історія:

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