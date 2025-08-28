У Києві пошкоджені будівлі Податкової внаслідок російського обстрілу

Унаслідок масованого обстрілу РФ Києва постраждали дві будівлі Головного управління ДПС у столиці.

Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

"У результаті масованого російського обстрілу столиці пошкоджено дві будівлі Головного управління ДПС у Києві", - повідомила вона.

У приміщеннях вибито вікна та пошкоджено фасади. Серед працівників постраждалих немає, а пошкоджені будівлі підлягають відновленню.

Через атаку тимчасово не працюватимуть два Центри обслуговування платників, які розташовані в цих будівлях. Водночас усі необхідні послуги можна отримати в інших ЦОПах столиці.

Нагадаємо:

У ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару по території України ударними БпЛА, ракетами повітряного та наземного базування, загалом - 629 засобами повітряного нападу, ППО знешкодила 589 із них.

Десятеро людей, серед яких дитина, загинули і десятки дістали поранення внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня.