Російські виробники ракети "Орешник" використовують західне обладнання – FT

Експериментальна ракета Володимира Путіна "Орешник", запущена минулого місяця проти України, була виготовлена російськими компаніями, які досі залежать від сучасного західного виробничого обладнання.

Про це пише газета Financial Times.

Два провідних російських інститути з розробки озброєнь, названі українською розвідкою як розробники ракети "Орешника", активно шукають працівників, які володіють навичками роботи із системами металообробки, створеними німецькими та японськими компаніями.

Оголошення про вакансії в Московському інституті теплотехніки та інституті "Созвездие", які виявили журналісти Financial Times, демонструють, що військова машина Кремля досі критично залежить від іноземних технологій, які підпадають під західні санкції.

Особливо виразно це видно у сфері використання комп’ютеризованих систем числового програмного керування (ЧПК), які є ключовими для виробництва "Орешника". Ця технологія дозволяє заводам швидко та точно обробляти матеріали завдяки комп’ютерному управлінню інструментами.

Путін представив застосування цієї ракети наземного базування, яку аналітики вважають модифікованою версією РС-26 "Рубеж" — балістичної ракети, здатної нести ядерний заряд, що була протестована, але не запущена у виробництво, — як відповідь на дозвіл союзників України використовувати сучасне західне озброєння для ударів по цілях на території Росії.

"У нас є запас таких виробів, запас таких систем, готових до використання", — попередив Путін після удару по заводу в Дніпрі, який раніше був надсекретним ракетобудівним підприємством Радянського Союзу.

MIT, одна з компаній, яку українська розвідка назвала причетною до розробки "Орешника", є провідним інститутом із розробки російських твердопаливних балістичних ракет. У своїх оголошеннях про вакансії, опублікованих у 2024 році, компанія зазначає: "Ми використовуємо системи FANUC, SIEMENS, HAIDENHEIN".

Fanuc — це японська компанія, тоді як дві інші — німецькі. Усі три виробники створюють системи управління для високоточних верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК).

Ті самі три західні компанії згадуються в оголошеннях інституту "Созвездие", який вказав серед своїх спеціалізацій «автоматизовані системи управління та системи зв’язку» для військових цілей. У вакансіях зазначено вимогу "знання систем ЧПК— Fanuc, Siemens, Haidenhain [sic]".

Відео, опубліковане раніше цього року компанією "Титан Баррикады", третьою оборонною компанією, яка бере участь у виробництві "Орешника", також демонструє працівника, який стоїть перед пристроєм із логотипом Fanuc.

Росія вже давно залежить від імпортного металообробного обладнання, попри зусилля щодо створення власних альтернатив. Хоча Кремль закуповує значні обсяги високоточного металообробного обладнання з Китаю, системи управління для цього обладнання продовжують постачатися із Заходу.

Оголошення про вакансії навіть показують, що "Стан", компанія, яка очолює спроби Росії створити вітчизняну галузь виробництва ЧПК, використовує обладнання Heidenhain.

Припинення постачання контролерів та верстатів ЧПКдо Росії є пріоритетом для союзників Києва. Пристрої ЧПК та їхні компоненти входять до так званого "загального списку товарів високого пріоритету", постачання яких особливо прагнуть обмежити для Москви.

Нагадаємо:

За даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Господар Кремля Володимир Путін у зверненні 21 листопада фактично підтвердив дані США, заявивши, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".