Росіяни масовано атакували Полтавщину: постраждало енергетичне підприємство

Володимир Тунік-Фриз — 27 серпня, 09:00
Ілюстративне фото
Фото: Getty Images

Українська правда

Пожежа спалахнула на території енергетичного підприємства у Полтавській області внаслідок російського масованого удару уночі 27 серпня, частина споживачів були без світла.

Джерело: голова ОВА Володимир Когут в Telegram

Пряма мова очільника області: "Цієї ночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі".

Деталі: За словами Когута, побутові та юридичні споживачі були без електропостачання.

"Станом на цю годину (8:15 ранку – ред.) пожежі локалізовано, електропостачання відновлено. На щастя, обійшлося без постраждалих", – підсумував голова ОВА.

