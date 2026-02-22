РФ била по заводу однієї з найбільших снек-компаній світу

Росія 21 лютого завдала ракетного удару по цивільному виробничому підприємству американської компанії Mondelez у місті Тростянець на Сумщині.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія завдала удару по ще одному американському бізнесу в Україні - цивільному виробничому підприємству компанії "Монделіс" у Тростянці - одній з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України", - повідомив він.

Ракета влучила в один з виробничих корпусів, обійшлося без жертв.

За словами очільника МЗС, об'єкт не є військовою ціллю: підприємство працює з 1990-х років, виробляє відомі бренди, забезпечує роботою українців і є однією з ранніх великих інвестицій США в українську економіку.

Сибіга наголосив, що такі удари, на його думку, б'ють не лише по Україні, а й по американських бізнес-інтересах у Європі, і назвав атаки на мирну промисловість "цілеспрямованим економічним терором".

Агентство Reuters також зазначає, що це вже не перший випадок ураження цього підприємства від початку повномасштабної війни.

