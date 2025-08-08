Російський завод вибухівки купив обладнання Siemens попри санкції Заходу

Державний виробник вибухівки з РФ в обхід західних санкцій придбав обладнання німецької компанії Siemens через посередника, що імпортує техніку з Китаю.

Про це пише Reuters.

Придбання обладнання Siemens для автоматизації виробництва на заводі "Бійськ Олеум" (БОЗ) у південному Сибіру здійснене через російську компанію-посередника Techpribor, яка закуповує промислову техніку у китайських оптовиків і перепродавців.

Документи закупівель показують, що у жовтні 2022 року БОЗ підписав контракт із Techpribor на постачання обладнання Siemens. За кілька днів до закінчення 140-денного терміну доставки Techpribor отримав вантаж із Китаю від компанії Huizhou Funn Tek із провінції Гуандун.

Порівняння кодів товарів Siemens із митними кодами та описами в документах підтверджує, що два регулятори потужності Siemens, поставлені Huizhou Funn Tek, ідентичні тим, які замовив БОЗ.

Пресслужба Siemens повідомила, що компанія суворо дотримується міжнародних санкцій і вимагає того ж від клієнтів, проте частина товарів може потрапляти до Росії без її відома.

Речник Siemens не підтвердив, чи знала компанія про постачання обладнання саме російському вибуховому заводу. Techpribor, БОЗ і його материнська компанія на запити Reuters не відповіли.

Материнська компанія БОЗ, Федеральне державне підприємство імені Я. М. Свердлова, вже перебуває під санкціями США і ЄС за допомогу в російських воєнних діях.

Виробництво на заводі в Бійську розширюється з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Зокрема, там будують нове виробництво вибухівки РДХ, необхідної для боєприпасів.

Автоматизація виробництва за допомогою західної техніки критично важлива для збільшення продуктивності, особливо в умовах дефіциту робочої сили, як зазначено у звіті британського оборонного аналітичного центру RUSI.

Аналітик Конрад Музика (Польща) заявив, що постачання високоточних компонентів з Заходу через Китай продовжує війну, оскільки допомагає Росії в переозброєнні.

"Без цих компонентів російське виробництво зброї було б більш дорогим, повільним і трудомістким," – наголосив експерт.

Дані про закупівлі і митні поставки підтверджують, що Techpribor з 2022 по 2023 рік кілька разів імпортував обладнання Siemens з Китаю, зокрема від Huizhou Funn Tek і New Source Automation з Сямень.

Представники цих китайських компаній підтвердили, що купують обладнання напряму у Siemens, яка не запитує кінцевого користувача.

Європейські політики називають це "великою лазівкою" в санкціях, що допомагає Росії підтримувати війну. У грудні 2024 року ЄС уперше запровадив санкції проти китайських компаній, які постачають російським військовим.

Завод БОЗ виробляє вибухові речовини TNT і HMX, які використовуються і в цивільних цілях, але більшість виробництва спрямовано на оборонні потреби.

Нестача вибухівки є однією з причин дефіциту артилерійських снарядів, мін і авіабомб у Росії, що змушує Москву звертатись за боєприпасами до союзників, таких як Північна Корея та Іран.