РФ масовано атакувала дронами Одещину: пошкоджено енергетичні об’єкти, постраждала людина

Українська правда.

У ніч на 11 листопада російська армія завдала масованого удару безпілотниками по Одеської області. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, поранення отримала одна людина.

Джерело: ДСНС, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: За словами Кіпера, сили ППО збили більшість ворожих дронів, однак частина безпілотників влучила в цивільні об'єкти.

Через удари спалахнули пожежі на кількох енергетичних об'єктах, які рятувальники оперативно ліквідували. Також зафіксовано пошкодження депо "Укрзалізниці" та адміністративних будівель.

Одна людина отримала осколкові поранення, медики надали їй необхідну допомогу.

Наразі критична інфраструктура регіону працює на генераторах, у громадах відкрито пункти незламності. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росії проти цивільного населення Одещини.