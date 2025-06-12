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Радіоелектронна боротьба – ключ до сучасної війни

12 червня, 13:00
Радіоелектронна боротьба – ключ до сучасної війни
Фото державної компанії Спецтехноекспорт

Сучасні війни ведуться не лише на землі та в повітрі, а й у радіоелектронному просторі. Україна активно розвиває засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які допомагають знешкоджувати ворожі дрони та захищати бійців, транспорт та важливі об’єкти .

5 ключових фактів про РЕБ

1. РЕБ може повністю глушити сигнали керування від оператора та відео сигнал від дрона

Сучасні системи здатні блокувати зв'язок оператор-дрон, GPS навігацію, залишаючи ворога без координації та навігації.

РЕБ системи можна розділити на 4 основні групи – РЕБ рушниці, РЕБ засоби ближньої дії купольного типу для прикриття транспорту та піхоти, фронтові РЕБи які працюють на більшу відстань та перекривають секторами та спеціалізовані для боротьби з БПЛА дальньої дії

2. Дрони – головна ціль РЕБ

Безпілотники використовують радіосигнали для управління та передачі даних. Саме тому засоби РЕБ націлені на те, щоб блокувати сигнали керування дронів від ворожих операторів .

Також використовуються засоби, які блокують передачу відеосигналу, так звані "штори", які підміняють сигнал від дрона більш потужним і оператор втрачає візуальний контроль над дроном.

3. РЕБ може створювати "фальшиві" сигнали

Деякі системи не просто блокують зв’язок, а вносять помилкові дані у навігаційні системи противника або підміняють сигнал керування, змушуючи техніку працювати неправильно або змінювати траєкторію руху.

4. Українські технології у сфері РЕБ набирають силу

Вітчизняні розробники створюють нові системи, які допомагають захищати українські війська від дронів противника. 90% РЕБ засобів на фронті – українського виробництва

5. РЕБ застосовується не лише у військовій сфері Принципи радіоелектронної боротьби використовуються також у цивільних технологіях, зокрема для захисту від незаконного прослуховування або блокування небажаних сигналів.

Найпоширеніші питання про РЕБ

Чи може РЕБ повністю заблокувати FPV-дрони? Так, якщо FPV дрон повністю втрачає сигнал керування він падає.

Але пригнічення сигналу керування дрону залежить від багатьох факторів – відстані до оператора, потужності передавача керування дроном (TX), якості антен та інших складових РЕБ засобу, використання донаведення у дрона, наявності радіогорізонту, погодних умов, частотних діапазонів та інших факторів.

Найбільш складно глушити ударні дрони літачкового типу, оскільки при втраті сигналу за рахунок планера вони продовжують рух у повітрі по інерції

Як перевірити роботу системи РЕБ? Існує багато портативних та простих у використанні аналізаторів спектру радіо випромінювання, якими легко перевірити чи працює Ваш РЕБ засіб.

Але звісно краще звертатися до фахівців, які є в кожному воюючому підрозділі та проводити навчання особового складу щодо роботи та перевірки РЕБ засобів.

Яка вартість РЕБ і чи можна створити його самостійно?

Ціна залежить від кількості частотних діапазонів пригнічення сигналу, конструктиву, антен, системи живлення та потужності пристрою. Самостійне складання можливе, але для цього потрібні глибокі знання у сфері радіоелектроніки.

Збір на системи РЕБ триває

Україна активно розвиває радіоелектронну боротьбу, але для ефективного захисту військових необхідна підтримка суспільства.

У рамках кампанії зі збору коштів на РЕБ наша мета –новітні комплекси для передових підрозділів та захистити наших бійців.

Як долучитися?

  • Підтримати збір фінансово
  • Поширити інформацію серед друзів
  • Залучити партнерів до акції

Кожен внесок наближає нас до перемоги. Долучайтесь і допомагайте ЗСУ отримати необхідні технології для захисту країни. Якщо потрібно деталізувати інформацію або допрацювати формулювання – кажи. Разом можемо більше. Україна переможе.

🎯 Ціль: 1 500 000 ₴

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