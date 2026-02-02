Підписка на військо: як підтримати підрозділ, якому ви довіряєте

Платформа донацій "Разом" виводить підтримку Сил оборони України на новий рівень: тепер це можна робити регулярними донатами. Є можливість щоденних, щотижневих або щомісячних внесків на будь-яку суму, які йдуть на потреби війська. Зокрема, можна підтримати Окрему президентську бригаду імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Фінансова підтримка буде спрямована на закупівлю високотехнологічних видів озброєння: зенітних дронів-перехоплювачів, ударних та розвідувальних FPV-дронів та наземних роботизованих комплексів", – запевняє командування бригади.

Це дозволить підрозділу ефективніше діяти на сході України і боронити небо над Київщиною від атак російських шахедів. Цей підрозділ виконує, як бойові, так і церемоніальні функції. На початку повномасштабного вторгнення, ще як Президентський полк, вони захищали підступи до столиці. Після переформатування у бригаду підрозділ брав участь у боях на Сумщині, Донеччині, Харківщині та Луганщині, брав участь в операції на Курщині.

Невеликі, але регулярні донати – умовна вартість чашки кави – можуть швидко закрити важливі потреби: аптечки, засоби зв'язку, дрон чи засоби для РЕБ. У "польових" умовах, це часто означає межу між втратою та збереженням життя бійців. А також це можливість планувати закупівлі наперед.

Наразі, платформа вже зібрала більше 450 тисяч гривень. Система вигідно відрізняється можливістю самостійно обрати підрозділ для регулярної фінансової підтримки або навіть декілька. А також – частоту поповнення їхнього рахунку. Разом з бригадою, можна відстежувати використання коштів, тож система прозора з прямим переведенням коштів на рахунок обраної бригади.