Перше українське оборонне підприємство отримало доступний кредит

Перший український виробник засобів РЕБ та РЕР отримав доступний кредит - 100 млн гривень на рік під 5%.

Про це повідомив Міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"100 млн грн отримав виробник засобів РЕБ та РЕР строком на 1 рік під 5% річних. Решту відсотків сплачуватиме держава в рамках програми пільгового кредитування для виробників ОПК", - повідомив він.

Сметанін стверджує, що уряд "постійно працює над тим, щоб полегшити умови для українських виробників озброєння".

Він додав, що програма доступних кредитів має фінансування на наступний 2025 рік — 500 млн грн.

"Розраховуємо, що ці кошти сприятимуть розвитку підприємств — і, як наслідок, швидшому постачання озброєння та техніки до Сил оборони", - підсумував він.

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Нагадаємо:

Кабмін ухвалив постанову, за якою виробники озброєння й військової техніки отримають доступ до програми дешевих кредитів.