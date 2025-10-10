Обирай СТРУМ – підживлюй можливості воїнів бригади "Азов"

Поняття "донат" в Україні вийшло за межі благодійності й стало рутиною. Ба більше, в умовах великої війни справедливо вважається інвестицією в обороноздатність. А зі швидкими темпами цифровізації, донатори отримали змогу оформлювати онлайн-підписки, коригувати суму, бачити результат акумульованих коштів "наживо".

Сьогодні розповідаємо: як стати частиною спільноти, переглянути звітність, і навіть, отримати нагороди.

Що означає "СТРУМ"?

Підписка СТРУМ – це кілька кліків для допомоги одному найбоєздатніших підрозділів сьогоднішньої війни — "Азов". Створена відділом фандрейзингу АЗОВ.ONE для поєднання цивільних і військових міцним ланцюгом підтримки.

Це вибір свідомих, що обʼєднуються в спільноту, яка допомагає безперебійно забезпечувати бійців, технікою, спорядженням, дронами, автівками та іншою необхідною номенклатурою.

Долучитися – легко!

Оформлення підписки триває не більше 2-х хвилин. А сума донату стартує від 100 гривень за місяць. При необхідності її можна скасувати так само легко й швидко.

Після оформлення підписки, ви стаєте частиною мережі, що живить "Азов" й отримаєте доступ до особистого кабінету, а на електронну пошту регулярно надходитиме звітність щодо використання коштів спільноти.

Чи відрізняється підписка від звичних зборів?

Підписка, мабуть, найкомфортніший шлях для тих, хто регулярно поповнює "банки".

Ранковий донат у розмірі вартості чашки кави – чудова звичка, що закрила сотні необхідних зборів на армію. Але фондам та бригадам важливо планувати доступні фінанси.

Це допомагає:

Швидко реагувати на динамічні зміни фронту. Не розпорошуватися на десятки різних зборів, тримаючи у фокусі основну ціль – знищення противника. Мінімізувати нестачі, а отже – зберігати життя та здоровʼя бійців.

Винагороди для тих, хто не стоїть осторонь.

Спільнота СТРУМ – це простір однодумців, які допомагають бригаді "Азов" захищати Україну.

Оформивши підписку на сайті strum.azov.one, окрім раніше згаданих звітів, ви отримуєте доступ до ексклюзивних матеріалів, подкастів і навчань. Можете ознайомитися з унікальними пропозиціями від партнерів, а ще поспілкуватися зі командою СТРУМ.

Також, в залежності від рівня підписки, вам відкриються ексклюзивні нагороди з логотипом спільноти: патчі, футболки, сумки тощо.

Активувавши підписку на СТРУМ, ви не лише живите 12-ту бригаду спецпризначення "Азов", а й стаєте частиною мережі, де можна знайти однодумців і привести друзів через реферальну програму.

Зараз спільнота набирає обертів, активно знайомиться з амбасадорами та долучає відповідальні бізнеси. І все заради єдиної мети – допомогти легендарному українському підрозділу, що боронить національні цінності та традиції.

СТРУМ живить бригаду "Азов". Ставай його частиною. Долучайся до мережі небайдужих.