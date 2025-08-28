РФ нічною атакою пошкодила у Києві головні офіси двох банків

Під час масованого обстрілу столиці РФ завдала пошкоджень будівлям, де розташовано головні офіси Банку Кредит Дніпро та ОТП Банк.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Постраждали також сусідні житлові будинки, навчальні заклади та офіси компаній.

Наразі Банк Кредит Дніпро співпрацює з відповідними службами та проводить оцінку необхідної допомоги для мешканців прилеглих будинків.

Попри пошкодження, усі системи Банку та відділення працюють у штатному режимі.

За даними ЕП також від атаки постраждав головний офіс ОТП Банку. У ньому повибивало вікна.

Нагадаємо:

У ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару по території України ударними БпЛА, ракетами повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобами повітряного нападу, ППО знешкодила 589 з них.

Десять людей, серед яких дитина, загинули та десятки дістали поранення внаслідок масованого удару росіян по Києву вночі 28 серпня.