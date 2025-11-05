Нічні удари по Росії: атаковано енергетичну інфраструктуру у Володимирі та Орлі

Українська правда.

У ніч на 5 листопада безпілотники атакували російську енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира та ТЕЦ у Орлі.

Джерело: Astra

Деталі: Губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв заявив про атаку дронів на енергетичний об'єкт у передмісті Володимира. За його словами, "фахівці працюють на місці, а всі системи життєзабезпечення функціонують у нормальному режимі".

"З настанням світлого часу розпочнеться ліквідація наслідків. Прохання зберігати спокій", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, вибухи пролунали й у районі ТЕЦ міста Орел. За даними OSINT-аналізу ASTRA та свідченнями місцевих жителів, в місті пролунала серія потужних вибухів, імовірно в районі місцевої теплоелектроцентралі.

Губернатор Орловської області заявив, що "сили ППО знищили ворожі БПЛА, а уламки пошкодили кілька приватних будинків і господарську споруду". Водночас місцеві мешканці переконані, що атака мала ракетний характер. Цю версію також підтверджують OSINT-аналітики ASTRA.

Менше ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство "Орелтекмаш", що виготовляє техніку для обслуговування та евакуації військових машин.

Орловську ТЕЦ вже атакували в ніч на 31 жовтня. Тоді, за даними ВМС України, по обʼєкту завдали ударів крилатими ракетами "Нептун". За даними ASTRA, перше влучання припало на відкритий розподільний пристрій станції, що спричинило масштабне знеструмлення міста.

Орловська ТЕЦ – найбільше джерело електроенергії та тепла в області, забезпечує роботу енергосистеми та теплопостачання міста.