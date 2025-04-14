Найбільший європейський виробник ракет має замовлень на сім років наперед – FT

Європейський ракетний гігант MBDA не встигає виконувати замовлення через зростання попиту. Портфель контрактів концерну сягнув 37 млрд євро, і за нинішніх темпів виробництва їх вистачить на сім років роботи.

Про це пише Financial Times.

Попри інвестиції в нове обладнання, найм персоналу та плани подвоїти виробництво до рівня 2023 року, MBDA постає перед труднощами. Серед них — повільні виробничі процеси та ускладнена логістика.

"Нам потрібно стати набагато індустріальнішими, якщо можна так висловитися, щоб упоратися з труднощами нарощування виробництва", — сказав генеральний директор компанії Ерік Беранже.

Проблеми посилює транскордонна структура концерну — зброю часто доводиться кілька разів перевозити між Францією та Італією. Це займає місяці, але не дає значного виграшу в ефективності.

Спроби Беранже спростити процеси наразилися на опір: Франція та Велика Британія не підтримали його пропозиції.

До 2028 року MBDA планує інвестувати 2,4 млрд євро в розширення виробництва, але, за словами Беранже, цю суму можуть збільшити.

Нагадаємо:

Провідні оборонні компанії, такі як RTX у США, MBDA у Євросоюзі й QinetiQ у Великій Британії, почали активно інвестувати у розробку недорогої високоенергетичної лазерної зброї для боротьби з безпілотниками.

АТ "Українська оборонна промисловість" підписало меморандум про співпрацю з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.