Крок проти агресії РФ: Латвія та Rheinmetall обговорюють будівництво заводу зброї

Уряд Латвії веде переговори з німецьким виробником озброєння Rheinmetall AG щодо можливості розміщення виробництва військового обладнання на території країни для зміцнення своїх оборонних можливостей на тлі агресії РФ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg

Переговори перебувають на початковому етапі, і немає гарантії, що вони завершаться успішно. Представник Rheinmetall підтвердив факт переговорів, але відмовився від подальших коментарів, посилаючись на ранній етап обговорення.

Якщо угода буде досягнута, вона стане продовженням подібної співпраці з Литвою, де Rheinmetall вже будує завод з виробництва боєприпасів.

Країни Балтії - Латвія, Литва та Естонія - є одними з найактивніших членів ЄС і НАТО у протидії військовій політиці лідера РФ Володимира Путіна. Вони закликають до збільшення оборонних витрат і запровадження жорсткіших санкцій проти Росії. Усі три держави підтримують мету витрачати 5% ВВП на оборону, щоб зміцнити східний фланг НАТО та інвестувати в артилерію й системи протиповітряної оборони.

Сусідня Литва, яка співпрацює з урядом Німеччини для розміщення на своїй території до 5000 німецьких військових, уже прискорила реалізацію планів Rheinmetall і вважає цю співпрацю важливим елементом безпеки на тлі зростання загроз з боку Росії після її вторгнення в Україну понад три роки тому.

Окрім Rheinmetall, Латвія також вела переговори з італійським виробником оборонної техніки Leonardo SpA, повідомило одне з джерел. Rheinmetall і Leonardo є найбільшими виробниками озброєння у своїх країнах — Німеччині та Італії відповідно.

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Нагадаємо:

У червні 2024 року "Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перший спільний цех з ремонту і виробництва бронетехніки в Україні.

У липні 2024 року Rheinmetall офіційно отримав від України замовлення на будівництво заводу боєприпасів.

Завод боєприпасів Rheinmetall в Україні, будівництво якого анонсували у лютому 2024 року, почне працювати у 2026 році.