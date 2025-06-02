"Купи хлопцям тишу". Пʼята штурмова привертає увагу до потреб на фронті креативом
П’ята штурмова бригада через креатив привертає увагу до потреб бійців на передовій.
Інсталяція "Купи тишу для хлопців" була представлена на Ukrainian Creative Stories 2025 – щорічному заході для професіоналів рекламно-комунікаційного ринку, що поєднує одразу чотири конкурси.
Ключовими елементами інсталяції стали РЕБ та тактичні навушники, у яких дзижчать ворожі дрони – звук, що супроводжує наших захисників на передовій. Ця інсталяція – звукова реальність війни, перенесена у центр креативної спільноти.
Розробка "Купи тишу для хлопців" відбулася за підтримки рекламної агенції Mindgineer, креативним лідером якої є Юрій Бабинець. Ця ініціатива – символ поєднання креативу та необхідності захисту.
Також на заході був представлений мерч бригади: шеврони "п’ятірки", худі з логотипом 5-ї штурмової, сувенірні гільзи тощо.
І поки у фестивальних залах лунають обговорення нових ідей та стратегій, головна стратегія для П’ятої штурмової – дати бійцям можливість чути лише те, що рятує їхні життя.
Щоб заглушити гул ворожих дронів у реальності, їм потрібна підтримка. І кожен донат – це нові засоби зв’язку та захисту слуху для військових.
Долучайтеся до ініціативи, підтримуйте збір, поширюйте! Разом – наближаємо перемогу!