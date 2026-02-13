"ІМЕКС МАКС" завершив постачання 100 тисяч комплектів хімічних грілок для ЗСУ

ТОВ "ІМЕКС МАКС", український виробник засобів індивідуального обігріву, повідомляє про повне виконання державного контракту на постачання 100 000 комплектів хімічних грілок для потреб Збройних Сил України.

Продукція виготовлена на українських виробничих потужностях компанії, пройшла встановлені процедури приймання та вже передана замовнику. Грілки доставлені до військових підрозділів і використовуються у польових умовах під час зимового періоду.

Хімічні грілки є важливим елементом індивідуального спорядження військовослужбовців у холодну пору року. Їх застосування дозволяє зменшити ризики переохолодження та обморожень, а також підтримувати боєздатність особового складу під час тривалого перебування на позиціях за мінусових температур.

У компанії наголошують, що виробництво продовжує працювати в Харкові попри всі виклики воєнного часу, забезпечуючи стабільні поставки критично важливої продукції для сектору оборони.

"Ми повністю виконали контракт, і грілки вже у військах. Для нас це питання відповідальності перед тими, хто щодня захищає Україну", — зазначають у ТОВ "ІМЕКС МАКС".

Компанія також повідомляє, що наступного тижня заплановано відвантаження чергової партії продукції в межах наступного державного контракту, що підтверджує безперервність виробничого процесу та готовність підприємства й надалі забезпечувати потреби ЗСУ.

У "ІМЕКС МАКС" підкреслюють, що розвиток українського виробництва засобів тилового забезпечення має стратегічне значення для обороноздатності держави. Раніше подібна продукція переважно закуповувалася за кордоном, зокрема китайського виробництва, за суттєво вищими цінами. Локалізація виробництва в Україні дозволяє скорочувати залежність від імпортних поставок, підвищувати оперативність забезпечення та підтримувати національну промисловість у воєнний час.

Компанія наголошує на важливості використання лише офіційно підтвердженої інформації щодо виконання державних контрактів у сфері оборонного забезпечення та готова надавати роз'яснення на запити медіа й відповідальних органів.

ТОВ "ІМЕКС МАКС" продовжує роботу над розширенням виробничих можливостей і впровадженням сучасних стандартів якості, щоб системно забезпечувати українських військових необхідними засобами спорядження.